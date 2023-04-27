Страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи.

Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

В частности речь идет 1 550 бронемашин, 230 танков, мобильные спутниковые системы и огромные объемы боеприпасов и амуниции.

– Более 98% боевых машин, обещанных Украине, поставлено… Страны НАТО завершили подготовку и вооружили более 9 бригад ВСУ, чтобы помогать продолжать отбивать оккупированные территории, – сказал он.

Напомним, Великобритания отправила Украине тысячи единиц боеприпасов для танков Challenger 2 , среди них бронебойные снаряды с обедненным ураном.

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