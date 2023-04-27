Зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия Skynex уже вышел на боевое дежурство в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Италии.

Он посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., которое специализируется на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок, в частности система ПВО малого радиуса действия Skynex.

— Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей. Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине, — сообщил премьер.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство работает над тем, чтобы иметь больше подобных систем ПВО.

— Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов, — написал глава правительства.

В конце февраля текущего года Германия сообщала, что планирует передать Украине две системы противовоздушной обороны Skynex.

Фото: Денис Шмигаль

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