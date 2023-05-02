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Юля Захарченко, редактор ленты

Оборонное сотрудничество и конфискация активов РФ: о чем говорили Зеленский и Трюдо

Оборонное сотрудничество и конфискация активов РФ: о чем говорили Зеленский и Трюдо
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого обсудили ряд важных для двух государств тем.

Среди них — программа долгосрочного оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой, а также меры для начала конфискации российских активов.

— Обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества. Отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на Россию, — отметил глава государства.

По словам президента Украины, во время разговора с Джастином Трюдо они согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мероприятий.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Канада
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