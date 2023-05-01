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Юля Захарченко, редактор ленты

Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ

Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ
Фото: Офис президента

Украинцев на временно оккупированных российскими войсками территориях призывают не соглашаться на российское гражданство, отвергать сотрудничество с оккупантами, по возможности выезжать с ВОТ и ждать освобождения Вооруженными силами Украины.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются неизменными: российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать, ждать ВСУ, — заявила она.

Заявление Верещук имеет совершенно противоположный характер той рекомендации, которую вчера озвучил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец порекомендовал украинцам на временно оккупированных территориях не отказываться от российских паспортов, чтобы выжить и не вызвать лишних подозрений.

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Ирина Верещук, Война в Украине, Громадянство РФ, Паспорт, Українці
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