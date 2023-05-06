В Стамбуле не смогли прийти к согласию о продлении зерновой сделки

В Стамбуле представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продолжении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он отметил, что генсек ООН передал всем сторонам предложение о дальнейших действиях, “направленных на совершенствование и расширение зерновой инициативы, учитывая позиции, высказанные сторонами”.

– Мы призываем все стороны продолжать обсуждение, преодолеть оперативные вызовы и работать над полной реализацией и продолжением инициативы, – сказал он.

По словам представителя генсека ООН, продолжаются ежедневные инспекции ранее авторизованных судов, и организация поощряет страны продолжать переговоры относительно новых кораблей.

Напомним, 26 апреля Россия снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора. Представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, который действует в рамках Черноморской инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.