Російська Федерація знову заблокувала коридор для торговельних суден в межах Чорноморської зернової ініціативи

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні, 26.04.2023, Чорноморський зерновий коридор вкотре призупинено російською стороною. Так, 25.04.2023 у Спільному координаційному центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовилися узгоджувати рух суден до/з морських портів України гуманітарним коридором, який діє в межах Чорноморської Ініціативи з експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом, – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотири судна, які не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний у середу. Ще одне судно очікує проходу в порт Одеси в районі Сулини. Йдеться, зокрема, про корабель Akdeniz-M, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії.

У ВМС ЗСУ також спростували дані, що Україна начебто заборола рух торговельних кораблів.

– Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет почала розповсюджуватися неправдива інформація про нібито заборону Військово-морськими силами Збройних сил України руху торговельних суден у рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що українська сторона неухильно виконує всі покладені на неї Чорноморською зерновою ініціативою зобов’язання та докладає максимум зусиль на підтримання й розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах України.

Нагадаємо, за даними ООН, зерновим коридором з українських портів на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Фото: Andriy Yermak

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