Нидерланды с союзниками обсуждают передачу Украине F-16 — Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в Бразилию заявил, что сейчас идут интенсивные обсуждения с рядом европейских стран и США о передаче Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Марк Рютте отметил, что очень важно помочь Украине в этой борьбе за свою свободу.

Поддержка Украины является для Нидерландов и Европы экзистенциальным вопросом, поскольку российское вторжение поставило под угрозу западные ценности.

По словам Марка Рютте, если Путин победит в Украине, то на этом все не закончится. Население Европы беспокоится за свою безопасность.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который призывает страны сформировать группу для проведения мирных переговоров, заявил, что поставки оружия в Украину поощряют войну. Правительство США обвинило его в повторении российской и китайской пропаганды.

Правительство Нидерландов вместе со своими европейскими партнерами рассматривает вопрос о передаче Украине современных истребителей F-16.

— Мы интенсивно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США вопрос о F-16, — сказал Рютте на брифинге в Сан-Паулу.

Но сначала необходимо достичь согласия между всеми партнерами, как это было сделано в прошлом перед поставкой Украине гаубиц PzH 2000 и танков Leopard, сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина получит современные самолеты, но после контрнаступления ВСУ.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.