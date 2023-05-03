Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ — Зеленский

Зеленський, літак F-16
Фото: Офис президента, Depositphotos

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистьо.

По словам Зеленского, война происходит так, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

— Сначала мы идем вперед, показываем, что за три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие. Я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро в Украине запланированы наступательные действия: после них нам должны дать самолеты. Конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот, — сказал он.

В свою очередь Саули Ниинистьо заявил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

15-й пакет помощи нашему государству уже готовится, также будет и 16-й.

Читайте также
Зеленский прибыл с визитом в Финляндию
Володимир Зеленський

Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Фінляндія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Финляндия будет поддерживать Украину, 15-й пакет помощи уже готовится – Ниинистьо
Зеленський, президент Фінляндії
Зеленский приедет с визитом в Германию на следующей неделе – СМИ
Володимир Зеленський
Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков. Он вступает в силу через полгода
салют, феєрверк
Зеленский прибыл с визитом в Финляндию
Володимир Зеленський
Российские корабли были рядом с Северным потоком незадолго до взрыва – СМИ
короблі-привиди
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь