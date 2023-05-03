Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина получит самолеты после контрнаступления ВСУ.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистьо.

По словам Зеленского, война происходит так, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

— Сначала мы идем вперед, показываем, что за три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие. Я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро в Украине запланированы наступательные действия: после них нам должны дать самолеты. Конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот, — сказал он.

В свою очередь Саули Ниинистьо заявил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

15-й пакет помощи нашему государству уже готовится, также будет и 16-й.

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