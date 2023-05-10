Чехия передаст Украине две системы ПВО Куб и ракеты к ним
Правительство Чехии передаст Украине две системы противовоздушной обороны Куб и ракеты к ним, которые необходимы для защиты неба и мирных жителей.
Об этом заявил президент Чехии в интервью иностранным журналистам. По его мнению, Украине нужны дополнительные воздушные силы, чтобы подготовиться к решающей фазе войны с Россией.
Он убежден, что первоочередным приоритетом остается достаточное количество бронетехники и боеприпасов, которых не хватает Украине для решающей части битвы.
Украина уже получила от Чехии около 100 танков, столько же бронемашин и много боеприпасов. Президент анонсировал, что сейчас Прага передает Киеву два зенитно-ракетных комплекса Куб с относительно большим количеством ракет.
Система противовоздушной обороны Куб используется для ударов по самолетам или вертолетам. Согласно плану, ее должны заменить ракетные комплексы SPYDER из Израиля в арсенале армии Чехии.
Источник: Radiozurnal
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников