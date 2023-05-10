Чехия передаст Украине две системы ПВО Куб и ракеты к ним

Правительство Чехии передаст Украине две системы противовоздушной обороны Куб и ракеты к ним, которые необходимы для защиты неба и мирных жителей.

Об этом заявил президент Чехии в интервью иностранным журналистам. По его мнению, Украине нужны дополнительные воздушные силы, чтобы подготовиться к решающей фазе войны с Россией.

Он убежден, что первоочередным приоритетом остается достаточное количество бронетехники и боеприпасов, которых не хватает Украине для решающей части битвы.

Украина уже получила от Чехии около 100 танков, столько же бронемашин и много боеприпасов. Президент анонсировал, что сейчас Прага передает Киеву два зенитно-ракетных комплекса Куб с относительно большим количеством ракет.

Система противовоздушной обороны Куб используется для ударов по самолетам или вертолетам. Согласно плану, ее должны заменить ракетные комплексы SPYDER из Израиля в арсенале армии Чехии.

Источник: Radiozurnal

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