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Танки, ПВО и боеприпасы. Немецкий Rheinmetall планирует наладить производство оружия в Украине

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует наладить в Украине производство танков, систем ПВО и боеприпасов.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Handelsblatt.

По его словам, в настоящее время предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве с украинскими компаниями в ближайшие недели. В частности, речь идет об организации совместных предприятий в сфере автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

— Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал Паппергер.

В качестве примера, гендиректор привел план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther. О нем было известно уже в течение двух месяцев. Согласно расчетам, можно будет производить до 400 танков в год. Он также назвал предварительные переговоры с Украиной по этому проекту “перспективными”.

Rheinmetall считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины будет очень высоким.

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Источник: Handelsblatt

виробництво, Летальное оружие, Німеччина, Украина
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