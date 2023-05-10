Танки, ПВО и боеприпасы. Немецкий Rheinmetall планирует наладить производство оружия в Украине
Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует наладить в Украине производство танков, систем ПВО и боеприпасов.
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Handelsblatt.
По его словам, в настоящее время предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве с украинскими компаниями в ближайшие недели. В частности, речь идет об организации совместных предприятий в сфере автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.
— Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал Паппергер.
В качестве примера, гендиректор привел план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther. О нем было известно уже в течение двух месяцев. Согласно расчетам, можно будет производить до 400 танков в год. Он также назвал предварительные переговоры с Украиной по этому проекту “перспективными”.
Rheinmetall считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины будет очень высоким.
Источник: Handelsblatt
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