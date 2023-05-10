Президент Чехии призвал обсудить передачу самолетов L-159 Украине
В Чехии считают, что будет целесообразным рассмотреть возможность передачи боевых самолетов L-159 воинам Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал президент Чехии Петр Павел.
По его словам, другие страны пока не готовы передать ВСУ современные истребители из-за длительной подготовки украинских военных и секретных систем в них.
— Переговоры продолжаются. Давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, часть этого оборудования снимут, — рассказал президент Чехии.
Петр Павел отметил, что необходимо обсудить возможность передать Украине самолеты L-159 с перспективой на перевооружение, поскольку это существенно помогло бы ВСУ во время контрнаступления.
Aero L-159 ALCA — чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). По состоянию на 2020 год, на вооружении у ВВС Чехии было 16 самолетов L-159, пять — L-159T1 и еще три — L-159T2.
Недавно президент Петр Павел объявил, что Чехия передаст Украине две системы противовоздушной обороны Куб и ракеты к ним, которые необходимы для защиты неба.
Источник: Ceske noviny
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