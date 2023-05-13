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Юлия Захарченко, редактор ленты

Впервые после вторжения: Зеленский посетит Германию в ближайшее время

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Германию впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом сообщает издание Bild. Информацию о визите подтвердило агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Берлине.

В сообщении говорится, что Зеленский посетит Аахен, чтобы получить престижную премию Карла Великого.

Состоится первый официальный визит Зеленского в Германию после 24 февраля 2022 года.

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Источник: Bild
Война в Украине, Владимир Зеленский, Німеччина, Украина-Германия
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