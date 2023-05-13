Движемся в направлении победы: Зеленский встретился с президентом и премьером Италии

В субботу, 13 мая, в рамках официального визита в Италию, украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом этой страны Серджо Маттареллой.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Италии в поддержке нашей страны, которая сейчас отстаивает свой суверенитет в развязанной РФ войне. Речь идет о комплексной помощи с первого дня полномасштабной российской агрессии: поставках вооружения, поддержке украинских беженцев и т. д.

– Мы благодарны Италии за важную военную помощь, которая дает Украине возможность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха на поле боя – своевременное получение необходимой помощи, — напомнил президент.

Он выразил надежду, что итальянские власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине. Кроме того, Зеленский напомнил о необходимости усиливать международное давление на РФ, в том числе путем новых санкций.

– В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы движемся в направлении победы. Потому что победа – это и есть мир для нашего государства, – подчеркнул Зеленский, выразив уверенность, что итальянцы полностью разделяют “нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны РФ”.

Еще одной темой переговоров президентов были усилия Украины по возобновлению мира на основе украинской формулы. Зеленский заявил, что высоко ценит готовность Италии приобщиться к реализации этой формулы мира.

– Рассчитываю на участие Италии в Глобальном саммите мира, который будет проведен в этом году, — добавил он.

Президенты затронули и тему привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине. Зеленский поблагодарил за поддержку Италией работы Международного уголовного суда, а также за участие в группе по созданию спецтрибунала для наказания РФ за преступление агрессии.

В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. О деталях этих переговоров пока не сообщалось.

Как известно, программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.

Источник : Офис президента

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