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Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Движемся в направлении победы: Зеленский встретился с президентом и премьером Италии

Володимир Зеленський і Серджо Маттарелла
Фото: Офис президента

В субботу, 13 мая, в рамках официального визита в Италию, украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом этой страны Серджо Маттареллой.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Италии в поддержке нашей страны, которая сейчас отстаивает свой суверенитет в развязанной РФ войне. Речь идет о комплексной помощи с первого дня полномасштабной российской агрессии: поставках вооружения, поддержке украинских беженцев и т. д.

– Мы благодарны Италии за важную военную помощь, которая дает Украине возможность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха на поле боя – своевременное получение необходимой помощи, — напомнил президент.

Он выразил надежду, что итальянские власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине. Кроме того, Зеленский напомнил о необходимости усиливать международное давление на РФ, в том числе путем новых санкций.

– В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы движемся в направлении победы. Потому что победа – это и есть мир для нашего государства, – подчеркнул Зеленский, выразив уверенность, что итальянцы полностью разделяют “нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны РФ”.

Зустріч Зеленського і Маттарелли

Фото: Офис президента

Еще одной темой переговоров президентов были усилия Украины по возобновлению мира на основе украинской формулы. Зеленский заявил, что высоко ценит готовность Италии приобщиться к реализации этой формулы мира.

– Рассчитываю на участие Италии в Глобальном саммите мира, который будет проведен в этом году, — добавил он.

Президенты затронули и тему привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине. Зеленский поблагодарил за поддержку Италией работы Международного уголовного суда, а также за участие в группе по созданию спецтрибунала для наказания РФ за преступление агрессии.

В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. О деталях этих переговоров пока не сообщалось.

Как известно, программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.

Источник: Офис президента
Италия, Война в Украине, Владимир Зеленский
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