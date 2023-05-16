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Буданов признал, что к части подрывов медийных лиц в РФ причастны агенты ГУР

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что часть подрывов медийных лиц в России — дело рук агентов ГУР.

Он не уточнил имен и фамилий медийных лиц, однако отметил, что ряд публичных случаев стали так называемым достоянием общества.

— Давайте так. Очень много кого уже достали. Медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общества, как говорится. Когда вы переходите на личности, то я должен вам ответить так, как классически отвечают любые специальные службы мира. Мы не можем комментировать эту ситуацию, а эту информацию мы не можем подтвердить или опровергнуть, — сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, российский враг дезориентирован, однако оккупанты имеют серьезную оборону. По его мнению, большая часть пророссийского контингента во временно оккупированном Крыму сразу убежит после того, как туда зайдут воины ВСУ.

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Источник: Разные люди

Война в Украине, Кирилл Буданов, Міноборони України, Разведка
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