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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

На Бахмутском направлении ВСУ освободили 20 кв. км, РФ уничтожает артиллерией город — Минобороны

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

В течение нескольких дней украинские военные освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 кв. км. В то же время РФ немного продвигается в самом Бахмуте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что враг полностью уничтожает Бахмут артиллерией, а также подтягивает подразделения профессиональных десантников.

— Продолжаются тяжелые бои с разным результатом. В этой ситуации наши войска делают максимум и даже больше. Оборона Бахмута длится столько месяцев и еще на определенных участках есть продвижение — это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессионализма командования обороной, — отметила заместитель главы МО.

Маляр напомнила, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружении. Однако благодаря действиям украинских военных еще с прошлого лета страна-агрессор РФ не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

Она обратила внимание, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонительной операции и не вырывать из контекста событий.

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Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Ганна Маляр, Донецкая область, ВСУ, Міноборони України
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