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Маляр объяснила, зачем РФ распространяет нарративы об “уничтожении ПВО Patriot”

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Россия опасается контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует распространение прокремлевских нарративов – информации о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой Кинжал, дополнительное уничтожение двух единиц Iris-T.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа якобы непобедимости российского сверхгосударства, запугивание международного и украинского сообщества.

— Стоит отметить, что неизменным информационным фоном нарратива о могуществе РФ остается освещение ситуации вокруг Бахмута и других городов с активными действиями на фронте, где, по сообщениям авторов из РФ, оккупанты постоянно якобы демонстрируют успехи, — обратила внимание заместитель главы МО Украины.

Ночная ракетная атака на Киев и ее последствия стали лейтмотивом обсуждений в пророссийских Telegram-каналах. В частности, Минобороны РФ уже успело заявить, что якобы цель атаки достигнута, а все цели — поражены.

Заместитель министра обороны Украины отмечает, что такими сообщениями Российская Федерация продвигает свой нарратив о военной мощи государства, однако на самом деле страна-агрессор боится украинского контрнаступления.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони РФ, Міноборони України, Ракета
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