Минобороны РФ солгало об уничтожении ЗРК Patriot в Украине – CNN

Ракетный удар России по Украине в ночь на 16 мая не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, ракетный удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot, но его степень пока оценивается.

Это позволит определить, можно ли будет отремонтировать систему на месте или придется вывозить ее обратно в США.

Ранее Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве “высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплексу Кинжал”.

Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы. В то же время в Воздушных силах сообщили, что ПВО уничтожила все шесть Кинжалов, которыми РФ атаковала Украину.

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