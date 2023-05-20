Байден после встречи с Зеленским объявит о новом пакете помощи Украине — Politico

Президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Большой семерки (G7) в Японии должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 375 млн долларов.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех американских и украинских чиновников.

В пакет войдет больше единиц артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия — все то оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву ранее.

Новость о новом пакете помощи появилась после того, как Байден дал понять, что готов одобрить передачу Украине современных истребителей F-16 из стран-союзников. Также он поддерживает обучение украинских пилотов на этих самолетах.

Издание Politico отмечает, что в совокупности все эти заявления являются сильной демонстрацией поддержки Киева перед контрнаступлением.

Страны, имеющие F-16, Бельгия, Дания и Нидерланды, заявили, что примут участие в программе обучения украинских пилотов. Норвегия также готова присоединиться.

Все страны НАТО находятся в процессе перехода на F-35 и продают свои старые F-16 третьим странам, таким как Румыния, которые хотят избавиться от самолетов советской эпохи.

Источник : Politico

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