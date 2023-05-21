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”Мирную миссию” Ватикана в Украине возглавит кардинал Дзуппи

“Мирную миссию” Ватикана в Украине возглавит кардинал Дзуппи
Фото: Getty Images

Киев и Москва согласились принять представителей Папы Римского Франциска, чтобы обговорить перемирие.

Об этом сообщает портал Vatican News.

По данным источника, в Киев может отправиться глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. Именно он должен возглавить “Мирную миссию” Ватикана в Украине.

В Москву должен приехать префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Напомним, что 13 мая в Ватикане Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава нашего государства попросил всесторонне содействовать реализации украинской формулы мира, в частности, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц.

Война в Украине, Ватикан, Папа Римський
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