Малиновская Ангелина, редактор ленты
”Мирную миссию” Ватикана в Украине возглавит кардинал Дзуппи
Киев и Москва согласились принять представителей Папы Римского Франциска, чтобы обговорить перемирие.
Об этом сообщает портал Vatican News.
По данным источника, в Киев может отправиться глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. Именно он должен возглавить “Мирную миссию” Ватикана в Украине.
В Москву должен приехать префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.
Напомним, что 13 мая в Ватикане Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава нашего государства попросил всесторонне содействовать реализации украинской формулы мира, в частности, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц.
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