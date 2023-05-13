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Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане: о чем говорили

Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане: о чем говорили
Фото: Getty Images

В Ватикане Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит.

— Спасибо за этот визит, — сказал Папа Римский, приветствуя главу нашего государства.

На что Зеленский ответил, что это большая честь для него.

Разговор Папы Римского и Зеленского длился 40 минут.

— Подчеркнул и на десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все усилия для возвращения их домой. Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине. Так как не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации, – сообщил Зеленский.

Глава украинского государства подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета. Также известно, что Папа Римский подарил Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символ мира.

Напомним, что в субботу, 13 мая, Зеленский прибывает с официальным визитом в Риме. По его словам, эта поездка важна для нашей будущей победы.

Ватикан, Владимир Зеленский, Папа Римський
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