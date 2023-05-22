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Обучение пилотов и надежда на истребители: что известно о F-16 для Украины после саммита G7

Обучение пилотов и надежда на истребители: что известно о F-16 для Украины после саммита G7
Фото: Getty Images

Лидеры мира озвучили важные для Украины решения и поддержку для ВСУ во время саммита Большой семерки. В частности, было озвучено о готовности к учениям украинских пилотов и вероятности дальнейших поставок современных истребителей, чтобы помочь побороть российскую агрессию.

Факты ICTV подытожили, что изменилось для Украины после саммита G7. Среди важных решений — создание авиационной коалиции и надежда на то, что ВСУ все же получат необходимые F-16.

Решения после саммита G7

После саммита Большой семерки стало известно, что Соединенные Штаты Америки разблокировали учения украинских пилотов на истребителях и поставки авиатранспорта другими государствами.

Иностранные журналисты отмечают, что публично передать Украине истребители пока не обещала ни одна страна, однако ряд государств выразили о готовности начать этот процесс.

Среди вероятных стран — Нидерланды, Бельгия и Дания. В то же время Норвегия начала выводить из эксплуатации F-16 в ожидании более современных F-35, что может свидетельствовать о том, что страна в дальнейшем передаст самолеты Украине.

В Министерстве обороны Украины заявили, что рассчитывают на получение западных истребителей осенью 2023 года. Однако ряд источников утверждают, что этот процесс может произойти не настолько быстро, как рассчитывает Украина.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о создании авиационной коалиции и начале учения пилотов уже летом. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский заверил, что эти самолеты не планируют использовать для проникновения на территорию России.

Истребители F-16 способны значительно улучшить ситуацию на поле боя. Современные самолеты эффективно наносят прицельные удары, уничтожают системы противовоздушной обороны врага, бьют огнем по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам поставки вражеского вооружения.

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F-16

Война в Украине, Велика сімка, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Літаки, Ріші Сунак, Саміт, Украина-США
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