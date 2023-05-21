Когда будут истребители, Украина выиграет эту войну: Игнат объяснил важность F-16

Когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна выиграет в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что истребители F-16 являются многоцелевыми самолетами и могут работать как по наземным, так и по надводным и воздушным целям. Также эти самолеты помогут прикрыть территорию, где нет ПВО.

— Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Мы акцентировали нашим партнерам на необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger, – говорит Игнат.

По его словам, так как территория Украины довольно большая, а линия фронта с учетом Беларуси, Приднестровья и черноморского побережья составляет более 2,5 тысяч километров, то защитить всю эту территорию системами ПВО не получается.

— Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16, – сообщил Игнат.

Кроме того, когда у Украины появятся на вооружении самолеты F-16, эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и других увеличится в разы.

— F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения. Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты.

F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, потому что имеет на вооружении и ракеты Гарпун в том числе, – резюмировал Игнат.

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