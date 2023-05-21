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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия потеряла в Бахмуте около 100 тыс. военных — Байден

Россия потеряла в Бахмуте около 100 тыс. военных — Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что Россия на Бахмутском направлении потеряла 100 тыс. личного состава.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме в Японии.

– Вокруг Бахмута обсуждение — потерян он или нет. Правда в том, что РФ понесла потери около 100 тыс. человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город. Но они (украинские военные — Ред.) могли продвигаться и заблокировать много российских войск и группу Вагнера, – сказал Байден.

Президент США говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и участия в нем истребителей F-16. Он считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте.

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Джо Байден

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Джо Байден, Япония
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