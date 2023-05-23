Рамштайн-12 станет авиационным и логистическим: Мусиенко об ожиданиях Украины

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн-12 будут обсуждать три основные темы. Украина имеет определенные ожидания, касающиеся бесперебойной логистики снарядов, дополнительных систем ПВО и поставки истребителей.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

Рамштайн-12: ожидания Украины

Мусиенко считает, что во время контрнаступления Украине потребуется больше снарядов и боеприпасов абсолютно всех видов, поэтому это будут обсуждать во время Рамштайна-12.

— Я думаю, во-первых, бесперебойная логистика в значительном количестве снарядов и боеприпасов абсолютно всех видов, которые нам нужны, начиная с ракет до систем HIMARS, мин, заканчивая гранатометами и всем, что необходимо. Почему я говорю бесперебойная? Потому что это процесс. И мы готовимся к контрнаступлению. И во время контрнаступления мы будем нуждаться в большом количестве боеприпасов — это нам нужно, — убежден Мусиенко.

В то же время он отметил необходимость передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, Stinger и других, которые помогут защитить территорию от российских дронов и ракет.

— Во-вторых, это дополнительные средства противовоздушной обороны — зенитно-ракетные комплексы различного радиуса действия, начиная, желательно, от дополнительных Patriot, заканчивая ПЗРК Stinger и другими. Почему это важно? Кроме того, что нужно защищать всю территорию Украины, потому что Россия продолжает обстрелы дронами и ракетами, мы видим, что это происходит практически ежесуточно, нужно прикрывать и наши пограничные силы во время контрнаступления. Это задача, которая на сегодня достаточно активна, — утверждает военный аналитик.

По мнению эксперта, особое внимание уделят обсуждению технической составляющей, которая касается поставки современных самолетов Украине.

— В-третьих, это более подробное обсуждение технической составляющей по поставкам самолетов. Больше и предметнее относительно учений, обучения инженерно-технического персонала, количества, какие страны и прочее. Так, в определенной степени Рамштайн-12 может стать авиационным. Сюда можно подключить и ПВО, потому что это важно с точки зрения безопасности нашего неба, сбивания российских самолетов и ракет. Я назвал бы его еще и логистическим, потому что нужно много, — подчеркнул Александр Мусиенко.

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