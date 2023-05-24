РФ планирует отправить курсантов на войну против Украины – ЦНС

Российское руководство планирует отправить на войну против Украины своих курсантов. Сейчас они проходят учения на границе с Украиной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, российские курсанты проходят обучение в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ.

— Стажировка проходит на опорных пунктах подразделений 4 тд 1 ТА (Брянская область РФ) и 76 ДШД (Курская область РФ). Данные соединения обеспечивают прикрытие границы с Украиной, — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в дальнейшем курсантов планируют привлекать к боевым действиям на территории Российской Федерации.

Факты ICTV публиковали материал, как правильно сдаться в плен российским военным. Украина уважает международное право, поэтому оккупанты имеют возможность сделать это добровольно.

Источник: Центр национального сопротивления

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