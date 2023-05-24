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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Пентагоне сообщили, какие темы обсудят во время Рамштайна-12

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

В Минобороны США рассказали об ориентировочном плане заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-12).

Детали предстоящего заседания во время брифинга объявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, начнется встреча с отчета украинской стороны относительно текущей ситуации с безопасностью и насущных потребностей.

Патрик Райдер надеется, что приоритетной темой для обсуждений будет оставаться наземная противовоздушная оборона.

Кроме того, во время Рамштайна-12 речь пойдет об обеспечении Украины боеприпасами для возможности поддерживать бой.

Также, говорит Патрик Райдер, еще одной темой для дискуссий станут учения украинских пилотов на самолетах F-16.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что учения будут проходить на площадках в Европе.

Однако, по его словам, вопрос о старте учений, а также о том, кто и как будет предоставлять истребители, партнеры еще обсуждают.

О продвижении в решении этих вопросов, обещает Патрик Райдер, общественность будут обязательно информировать.

Отметим, что заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-12), по данным Пентагона, должно состояться в онлайн-формате 25 мая.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: U. S. Department of Defense

Война в Украине, Міноборони, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, РФ, США
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