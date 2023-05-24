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Илья Нежигай, редактор ленты

Итоги операции РДК под Белгородом и военная помощь от Германии: 455-й день войны: 455-й день войны

Итоги операции РДК под Белгородом и военная помощь от Германии: 455-й день войны: 455-й день войны
24 мая, 0:59

ВСУ продолжают бои за Бахмут — Пентагон

Российские войска взяли под контроль значительную часть Бахмута, впрочем украинские Вооруженные силы продолжают сражаться вблизи города.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута, — заявил он.

По словам представителя, Министерство обороны США публично не будет раскрывать собственные оценки того, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, но признает, что российские силы контролируют значительную его часть.

24 мая, 0:53

В центре Белгорода дрон сбросил взрывчатку на авто

В российском Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. В результате взрыва поврежден легковой автомобиль.

Война в Украине
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