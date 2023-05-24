Итоги операции РДК под Белгородом и военная помощь от Германии: 455-й день войны: 455-й день войны

24 мая, 0:59

ВСУ продолжают бои за Бахмут — Пентагон

Российские войска взяли под контроль значительную часть Бахмута, впрочем украинские Вооруженные силы продолжают сражаться вблизи города.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута, — заявил он.

По словам представителя, Министерство обороны США публично не будет раскрывать собственные оценки того, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, но признает, что российские силы контролируют значительную его часть.