Через две недели буду знать, что делать: Трамп о встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели он точно будет знать, что нужно делать для урегулирования российско-украинской войны.

Трамп о действиях США для окончания войны

Журналисты спросили у Дональда Трампа на пресс-конференции в Вашингтоне о том, сколько времени он еще даст российскому диктатору Владимиру Путину.

— Пару недель. И мы это решим, — утверждает президент США.

Говоря об участии в переговорах на высшем уровне, он отметил, что для танго нужны двое.

По словам президента США, он хотел встретиться с обоими — президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

— Я мог бы быть на встрече. Но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. Возможно, это правда или нет. Но посмотрим. Люди продолжают умирать, — подчеркнул Трамп.

Как утверждает президент США, если Путин не сядет за стол переговоров о прекращении огня России против Украины, то посмотрит, чья это вина.

По мнению Трампа, он точно знает, что делает. Он заявил, что США увидят, состоится ли встреча у Зеленского с Путиным.

— Интересно будет посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать, — ответил Трамп.

Президент США обратил внимание, что имеет планы принять очень важное решение. По его мнению, это могут быть как масштабные санкции или тарифы, так и оба варианта, или США ничего не будут делать и скажут, что это борьба Украины и России.

Дональд Трамп подчеркнул, что в течение следующих двух недель США узнают, как все будет происходить. В то же время он не объяснил, планирует ли он вообще что-то делать для организации встречи Украины и РФ на высшем уровне.

Источник : Sky News

