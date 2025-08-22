Через два тижні знатиму, що робити: Трамп про зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що через два тижні він точно знатиме, що потрібно робити для врегулювання російсько-української війни.

Трамп про дії США для закінчення війни

Журналісти запитали у Дональда Трампа на пресконференції у Вашингтоні про те, скільки часу він ще дасть російському диктатору Володимиру Путіну.

– Пару тижнів. І ми це вирішимо, – стверджує президент США.

Говорячи про участь у переговорах на найвищому рівні, він зауважив, що для танго потрібні двоє.

За словами президента США, він хотів зустрітися з обома – президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

– Я міг би бути на зустрічі. Але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Можливо, це правда або ні. Але побачимо. Люди продовжують вмирати, – наголосив Трамп.

Як стверджує президент США, якщо Путін не сяде за стіл переговорів про припинення вогню Росії проти України, то подивиться, чия це вина.

На думку Трампа, він точно знає, що робить. Він заявив, що США побачать, чи відбудеться зустріч у Зеленського з Путіним.

– Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити, – відповів Трамп.

Президент США звернув увагу, що має плани ухвалити дуже важливе рішення. На його думку, це можуть бути як масштабні санкції чи тарифи, так і обидва варіанти, або США нічого не робитимуть і скажуть, що це боротьба України та Росії.

Дональд Трамп наголосив, що протягом наступних двох тижнів США дізнаються, яким чином усе відбудеться. Водночас він не пояснив, чи планує взагалі щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні.

Джерело : Sky News

