ЕС с 2026 года отменяет роуминг для Молдовы: детали

Европейский совет принял решение о включении Молдовы в так называемую зону домашнего роуминга с 1 января 2026 года.

Это означает, что граждане страны Молдовы, находясь в странах Европейского Союза, смогут пользоваться мобильной связью без дополнительной оплаты — так же, как дома.

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В коммюнике отмечается, что аналогичное решение для Украины было принято ранее 14 июля.

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— Таким образом, граждане Молдовы и Украины в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом без дополнительных расходов, — говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, это гарантирует потребителям такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома, а также бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

По оценкам ЕС, такое решение станет еще одним шагом к экономической интеграции Молдовы во внутренний рынок Европейского Союза, как предусмотрено Соглашением об ассоциации 2016 года.

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