Роуминговый безвиз между Украиной и ЕС заработает с 1 января 2026 года – Шмыгаль
На заседании 14 июля Кабинет министров поддержал решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии рынка роуминга.
Об этом говорится на сайте правительства.
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС с января 2026 года
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это один из ключевых этапов в процессе присоединения Украины к политике Roam like at Home, которая позволяет гражданам ЕС пользоваться мобильной связью в странах Европейского Союза без дополнительных платежей.
— Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза, — подчеркнул Шмыгаль во время правительственного заседания.
Ожидается, что уже с 1 января 2026 года украинские абоненты смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов. Граждане Евросоюза получат аналогичные условия во время пребывания в Украине.
Глава правительства отметил, что это решение не только снизит финансовую нагрузку на граждан, но и станет значимым шагом в направлении европейской интеграции Украины.
Напомним, в феврале 2023 года Европейская комиссия добавила положение о роуминге в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
В 2024 году Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Кабинет министров обеспечил условия для получения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.
В апреле Верховная Рада поддержала законопроект №12150, который предусматривает приведение украинского законодательства в сфере электронных коммуникаций в соответствие с нормами Европейского Союза.
В июне президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций (регистрационный №12150).
Украина направила Еврокомиссии уведомление о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.