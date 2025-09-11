Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак и усиливать системы противовоздушной обороны.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк после телефонного разговора с вице-маршалком Сейма Польши Моникой Велиховской. Они также являются сопредседателями Парламентской ассамблеи Украины и Польши.

Кондратюк об атаках РФ на Польшу

Как говорится на сайте Верховной Рады, стороны обсудили беспрецедентный акт агрессии РФ, когда впервые Вооруженные силы Польши применили оружие против российских беспилотников.

Сейчас смотрят

Вице-спикер украинского парламента считает, что это была сознательная акция Москвы, чтобы протестировать готовность Польши и НАТО эффективно противодействовать подобным угрозам.

— Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак. Если 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись 19 дронов РФ, то завтра их может быть 100. Это только начало, — убеждена Кондратюк.

Она подчеркнула, что российский акт агрессии требует в ответ укрепления единства стран Европейского Союза и НАТО, а также усиления систем ПВО как для Польши, так и для Украины.

Елена Кондратюк призвала Польшу готовить свою гражданскую оборону, системы оповещения и укрытий к возможным повторениям атак российских дронов. Она убеждена, что Россия на этом не остановится.

Украина готова поделиться с Польшей своим колоссальным и уникальным боевым опытом эффективного противодействия российским дронам, заявила заместитель главы Верховной Рады.

По ее словам, в Украине ежедневно сталкиваются с атаками сотен российских беспилотников. Одна из последних рекордных атак насчитывала более 800 дронов, из которых около 90% удалось сбить или подавить силами противовоздушной обороны.

По мнению Кондратюк, важно противодействовать российским агентам влияния, пропаганде и дезинформации, которые активизировались в Польше именно в день вторжения дронов и массово распространяли антиукраинские нарративы.

Она считает, что также деятельность российских агентурных сетей внутри самой Польши нужно обязательно выявлять и жестко пресекать.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.