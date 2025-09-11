Польше следует готовиться к повторению дроновых атак РФ и усиливать ПВО — Кондратюк
Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак и усиливать системы противовоздушной обороны.
Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк после телефонного разговора с вице-маршалком Сейма Польши Моникой Велиховской. Они также являются сопредседателями Парламентской ассамблеи Украины и Польши.
Кондратюк об атаках РФ на Польшу
Как говорится на сайте Верховной Рады, стороны обсудили беспрецедентный акт агрессии РФ, когда впервые Вооруженные силы Польши применили оружие против российских беспилотников.
Вице-спикер украинского парламента считает, что это была сознательная акция Москвы, чтобы протестировать готовность Польши и НАТО эффективно противодействовать подобным угрозам.
— Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак. Если 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись 19 дронов РФ, то завтра их может быть 100. Это только начало, — убеждена Кондратюк.
Она подчеркнула, что российский акт агрессии требует в ответ укрепления единства стран Европейского Союза и НАТО, а также усиления систем ПВО как для Польши, так и для Украины.
Елена Кондратюк призвала Польшу готовить свою гражданскую оборону, системы оповещения и укрытий к возможным повторениям атак российских дронов. Она убеждена, что Россия на этом не остановится.
Украина готова поделиться с Польшей своим колоссальным и уникальным боевым опытом эффективного противодействия российским дронам, заявила заместитель главы Верховной Рады.
По ее словам, в Украине ежедневно сталкиваются с атаками сотен российских беспилотников. Одна из последних рекордных атак насчитывала более 800 дронов, из которых около 90% удалось сбить или подавить силами противовоздушной обороны.
По мнению Кондратюк, важно противодействовать российским агентам влияния, пропаганде и дезинформации, которые активизировались в Польше именно в день вторжения дронов и массово распространяли антиукраинские нарративы.
Она считает, что также деятельность российских агентурных сетей внутри самой Польши нужно обязательно выявлять и жестко пресекать.