В четверг, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сравнил атаку российских дронов на воздушное пространство Польши с ситуацией, которая сложилась во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Об этом глава Украинского государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Почему атака дронов РФ похожа на Крым

Президент подчеркнул, что сходство есть хоть и не физическое, но психологическое.

– На мой взгляд, самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Психологически чем это отличается? Просто сейчас технологическая война, – пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас просто не нужны зеленые человечки, которые заходят на чужую территорию, эту роль вполне могут выполнить российские дроны.

Напомним, в ночь на 10 сентября до двух десятков БПЛА России нарушили воздушное пространство Польши. Известно, что из всех запущенных беспилотников удалось сбить всего четыре.

Ранее Зеленский сообщил, что не исключает, что, выпустив дроны по Польше, РФ хотела, чтобы Украина не получила от партнеров новые системы ПВО.

