С 10 сентября Польша введет новые ограничения на полеты вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины и Беларуси. В ночное время в определенной зоне будет действовать почти полный запрет на полеты.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польша ограничит полеты на востоке страны – что изменится

С 10 сентября по 9 декабря 2026 года на востоке Польши будет действовать временная зона ограниченного воздушного движения EP R134.

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Она заменит действующую зону EP R131 и будет шире ее. Согласно карте, обнародованной польскими военными, зона будет простираться вдоль восточной границы Польши, в частности вблизи Украины и Беларуси.

Ограничения будут действовать в воздушном пространстве от поверхности земли до уровня полета FL95, то есть примерно до высоты 3 км.

Поэтому, как подчеркнули в Оперативном командовании, новые правила не коснутся пассажирских самолетов, выполняющих рейсы на больших высотах.

Зону EP R134 Польское агентство аэронавигационных услуг вводит по запросу военных для усиления безопасности воздушного пространства страны на фоне войны России против Украины.

По словам военных, ограничения должны дать польской системе противовоздушной обороны больше свободы для реагирования на потенциальные угрозы и в то же время минимизировать влияние на гражданскую авиацию.

Когда в зоне EP R134 полностью запретят полеты

Самые строгие ограничения будут действовать ночью — от захода до восхода солнца. Исключение предусмотрено для военной авиации, а также для взлетов и посадок в аэропорту Депултичи-Крулевские (EPCD) вблизи Хелма, если такие операции предварительно согласованы с Центром воздушных операций.

В дневное время в зоне также будут действовать ограничения, однако будет предусмотрен ряд исключений. В частности, они будут касаться военной авиации и определенных операций гражданских беспилотников.

Польша усиливает защиту воздушного пространства после российских провокаций

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после последних российских провокаций Варшава решила усилить защиту воздушного пространства страны.

В частности, Польша увеличит активность Военно-воздушных сил с привлечением истребителей F-16 и вертолетов, а также укрепит системы быстрого реагирования по всей стране. По словам министра, последние недели показали, что угрозы со стороны России могут возникать и в районах, которые ранее считались безопасными.

Напомним, Туск заявил, что Польша укрепила границы с Россией и Беларусью.

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