Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет необходимых сил для успешной атаки на НАТО, пока Украина продолжает сопротивляться. В то же время, он предупредил Кремль о жестком ответе в случае попытки проверить готовность Североатлантического блока.

Об этом глава польского МИД сказал в интервью телеканалу CBS News.

Предупреждение Путина

По словам Сикорского, если кремлевский диктатор Владимир Путин решит расширить агрессию за пределы Украины, то страны НАТО будут готовы действовать.

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– Если Путин хочет войны, если Украины ему недостаточно, мы сделаем то, что всегда делали, – заявил он.

Министр подчеркнул, что особую угрозу испытывают страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва, которые являются членами НАТО. Польша, по его словам, усиливает оборону восточной границы в рамках проекта “Восточный щит”.

Сикорский отметил, что союзники уже научились считаться с действиями Кремля после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– Теперь мы знаем, что намерения Путина такие же злые, как и предупреждали некоторые люди. Если он начнет наращивать военное присутствие у наших границ, мы сделаем то же самое, — сказал глава польского МИД.

Он также заявил, что большей опасностью может быть не масштабное вторжение, а возможные провокации со стороны России. Сикорский предположил, что Москва может попытаться провести операцию под “чужим флагом” на собственной территории, чтобы создать повод для атаки на одну из стран НАТО.

По его словам, НАТО должно показать Кремлю, что такие сценарии не сработают.

– Мы должны дать Путину понять, что знаем, к чему он готовится, что нас не обманут и что это абсолютно неприемлемо. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — подчеркнул Сикорский.

Отдельно Сикорский отметил роль Украины в безопасности Европы. Он заявил, что украинская армия является самой большой и опытной боевой силой на континенте, имеющей значительный опыт противостояния России.

Министр также подчеркнул, что Европа наращивает оборонные расходы и должна усиливать возможности в сфере борьбы с дронами, логистики, авиационной поддержки и подготовки войск.

В то же время, Сикорский заявил, что пока Украина успешно сдерживает российскую армию, Москва не имеет возможностей для успешной атаки на НАТО.

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