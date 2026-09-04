З 10 вересня Польща запровадить нові обмеження на польоти вздовж східного кордону, зокрема поблизу України та Білорусі. У нічний час у визначеній зоні діятиме майже повна заборона на польоти.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща обмежить польоти на сході країни – що зміниться

З 10 вересня до 9 грудня 2026 року на сході Польщі діятиме тимчасова зона обмеженого повітряного руху EP R134.

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Вона замінить чинну зону EP R131 та буде ширшою за неї. Згідно з оприлюдненою польськими військовими картою, зона простягатиметься вздовж східного кордону Польщі, зокрема біля України та Білорусі.

Обмеження діятимуть у повітряному просторі від поверхні землі до рівня польоту FL95, тобто приблизно до висоти 3 км.

Тому, як наголосили в Оперативному командуванні, нові правила не стосуватимуться пасажирських літаків, які виконують рейси на більших висотах.

Зону EP R134 Польське агентство аеронавігаційних послуг запроваджує на запит військових для посилення безпеки повітряного простору країни на тлі війни Росії проти України.

За словами військових, обмеження мають дати польській системі протиповітряної оборони більше свободи для реагування на потенційні загрози та водночас мінімізувати вплив на цивільну авіацію.

Коли у зоні EP R134 повністю заборонять польоти

Найсуворіші обмеження діятимуть уночі – від заходу до сходу сонця. Виняток передбачений для військової авіації, а також зльотів і посадок в аеропорту Депултичі-Крулевські (EPCD) поблизу Хелма, якщо такі операції попередньо погоджені з Центром повітряних операцій.

У денний час у зоні також діятимуть обмеження, однак буде передбачено низку винятків. Зокрема, вони стосуватимуться військової авіації та певних операцій цивільних безпілотників.

Польща посилює захист неба після російських провокацій

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що після останніх російських провокацій Варшава вирішила посилити захист повітряного простору країни.

Зокрема, Польща збільшить активність Повітряних сил із залученням винищувачів F-16 та гелікоптерів, а також зміцнить системи швидкого реагування по всій країні. За словами міністра, останні тижні засвідчили, що загрози з боку Росії можуть виникати й у районах, які раніше вважалися безпечними.

Нагадаємо, Туск заявив, що Польща укріпила кордони з Росією та Білоруссю.

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