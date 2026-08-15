Польща посилює кордон через загрозу нелегальної міграції з Росії та Білорусії. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Польща посилює кордон з Росією і Білоруссю

Глава польського уряду під час військового параду в Гдині у суботу, 15 серпня, зазначив, що Польща зміцнила східний кордон, зробивши його безпечнішим і більш захищеним.

– Сьогодні ми з гордістю повідомляємо про це всьому світу, але перш за все тим, хто хотів би незаконно перетнути або порушити наші кордони, – заявив Туск.

Польський прем’єр наголосив, що без офіційного дозволу держави ніхто не зможе потрапити на територію країни.

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Він зазначив, що для посилення кордону Польща залучила тисячі прикордонників і військовослужбовців та витратила мільярди злотих платників податків.

– Сьогодні кордон Польщі – східний кордон із Росією та Білоруссю – це закритий кордон, через який ніхто насправді не має шансу прослизнути, – наголосив Туск.

Нагадаємо, у березні Польща продовжила тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою до жовтня 2026 року. Уряд країни ухвалив це рішення через загрозу нелегальної міграції.

Перевірки проводилися у понад 60 пунктах. До контролю залучили співробітників прикордонної служби, поліції та Сил територіальної оборони.

У польському уряді зазначили, що посилення перевірок пов’язане із загрозою нелегальної міграції.

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