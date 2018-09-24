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Первый автобан в Украине: где построят и кто профинансирует

Украина провела переговоры с Германией о возможности финансирования строительства автодороги, по всем стандартам Евросоюза, на участке Мариуполь-Запорожье.

автобан в украине

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook.

Омелян встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером и обсудил с ним много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества.

– Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС, – заявил Омелян.

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Также он добавил, что обратился к немецким коллегам с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.

По его словам, в понедельник, 24 сентября, он начал визит в США, где планирует провести ряд переговоров по инвестициям в Украину.

Напомним, к 2030 году Мининфраструктуры может построить в Украине десять автобанов на условиях концессии.

Фото: dreamstime.

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