Перший автобан в Україні: де побудують і хто профінансує

Україна провела переговори з Німеччиною про можливість фінансування будівництва автодороги, за всіма стандартами Євросоюзу, на ділянці Маріуполь-Запоріжжя.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян написав у Facebook.

Омелян зустрівся з Федеральним міністром економіки та енергетики Пітером Альтмаєром і обговорив з ним багато важливих аспектів подальшого двостороннього співробітництва.

– Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні, ймовірно, це буде шлях Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС, – заявив Омелян.

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Також він додав, що звернувся до німецьких колег з проханням розглянути можливість адресної допомоги Краматорську по відновленню і розвитку інфраструктури і потужностей цього міста.

За його словами, у понеділок, 24 вересня, він розпочав візит до США, де планує провести низку переговорів щодо інвестицій в Україну.

Нагадаємо, до 2030 року Мінінфраструктури може побудувати в Україні десять автобанів на умовах концесії.

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