Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Погода в течение недели будет переменчивой – сначала похолодание с дождями, а затем снова солнце и потепление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 сентября, на всей территории Украины ожидаются дожди и значительное снижение температуры.
Даже на юге столбик термометра покажет не выше +17, на градус ниже в восточных областях.
На остальной территории 11-13 выше нуля.
В Киеве дождь, ночью 6-8, а днем до 13 градусов тепла.
В среду, 26 сентября, дожди прекратятся, выглянет солнце, однако дневная температура воздуха практически не изменится. А ночью станет прохладнее на несколько градусов
Почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют +13, только на юге на градус теплее.
В столице без осадков, ночью 2-4, днем 11-13 градусов тепла.
На четверг, 27 сентября, прогнозируют небольшие дожди только на севере страны, немного потеплеет во всех регионах.
На юге +17, на западе, в центре и на севере +16, в восточных областях – до +15.
В Киеве дождь, ночью 5-7, днем 14-16 выше нуля.
В пятницу, 28 сентября, дожди на севере не прекратятся.
На остальной территории будет сухо и солнечно.
В южных регионах потеплеет до +21, на западе, в центре и севере – до +19, на севере +18.
В столице дождь, ночью 7-9, днем до 18 градусов тепла.
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Кстати, синоптики уже сказали, какой будет погода в Украине в октябре, и когда ждать первых заморозков.