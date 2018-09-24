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Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Погода в течение недели будет переменчивой – сначала похолодание с дождями, а затем снова солнце и потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 сентября, на всей территории Украины ожидаются дожди и значительное снижение температуры.

Даже на юге столбик термометра покажет не выше +17, на градус ниже в восточных областях.

На остальной территории 11-13 выше нуля.

В Киеве дождь, ночью 6-8, а днем ​​до 13 градусов тепла.

В среду, 26 сентября, дожди прекратятся, выглянет солнце, однако дневная температура воздуха практически не изменится. А ночью станет прохладнее на несколько градусов

Почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют +13, только на юге на градус теплее.

В столице без осадков, ночью 2-4, днем ​​11-13 градусов тепла.

На четверг, 27 сентября, прогнозируют небольшие дожди только на севере страны, немного потеплеет во всех регионах.

На юге +17, на западе, в центре и на севере +16, в восточных областях – до +15.

В Киеве дождь, ночью 5-7, днем ​​14-16 выше нуля.

В пятницу, 28 сентября, дожди на севере не прекратятся.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В южных регионах потеплеет до +21, на западе, в центре и севере – до +19, на севере +18.

В столице дождь, ночью 7-9, днем до 18 градусов тепла.

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Кстати, синоптики уже сказали, какой будет погода в Украине в октябре, и когда ждать первых заморозков.

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