Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода протягом тижня буде мінливою – спочатку похолодання з дощами, а потім знову сонце і потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 25 вересня, на всій території України очікуються дощі та значне зниження температури.

Навіть на півдні стовпчик термометра покаже не вище +17, на градус нижче у східних областях.

На решті території 11-13 вище нуля.

У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень до 13 градусів тепла.

У середу, 26 вересня, дощі припиняться, визирне сонце, проте денна температура повітря практично не зміниться. А вночі стане прохолодніше на кілька градусів

Майже на всій території України синоптики прогнозують +13, лише на півдні на градус тепліше.

У столиці без опадів, вночі 2-4, вдень 11-13 градусів тепла.

На четвер, 27 вересня, прогнозують невеликі дощі лише на півночі країни, трохи потепліє в усіх регіонах.

На півдні +17, на заході, у центрі та на півночі +16, у східних областях – до +15.

У Києві дощ, вночі 5-7, вдень 14-16 вище нуля.

У п’ятницю, 28 вересня, дощі на півночі не припиняться.

На решті території буде сухо та сонячно.

У південних регіонах потепліє до +21, на заході, у центрі та півночі – до +19, на півночі +18.

У столиці дощ, вночі 7-9, вдень до 18 градусів тепла.

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До речі, синоптики вже сказали, якою буде погода в Україні в жовтні, та коли чекати перших заморозків.