PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)/

Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода протягом тижня буде мінливою – спочатку похолодання з дощами, а потім знову сонце і потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 25 вересня, на всій території України очікуються дощі та значне зниження температури.

Навіть на півдні стовпчик термометра покаже не вище +17, на градус нижче у східних областях.

На решті території 11-13 вище нуля.

У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень до 13 градусів тепла.

У середу, 26 вересня, дощі припиняться, визирне сонце, проте денна температура повітря практично не зміниться. А вночі стане прохолодніше на кілька градусів

Майже на всій території України синоптики прогнозують +13, лише на півдні на градус тепліше.

У столиці без опадів, вночі 2-4, вдень 11-13 градусів тепла.

На четвер, 27 вересня, прогнозують невеликі дощі лише на півночі країни, трохи потепліє в усіх регіонах.

На півдні +17, на заході, у центрі та на півночі +16, у східних областях – до +15.

У Києві дощ, вночі 5-7, вдень 14-16 вище нуля.

У п’ятницю, 28 вересня, дощі на півночі не припиняться.

На решті території буде сухо та сонячно.

У південних регіонах потепліє до +21, на заході, у центрі та півночі – до +19, на півночі +18.

У столиці дощ, вночі 7-9, вдень до 18 градусів тепла.

Читайте: Потужний тайфун у Гонконзі: 889 рейсів скасовано, 362 особи постраждали

До речі, синоптики вже сказали, якою буде погода в Україні в жовтні, та коли чекати перших заморозків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Львові сильний вітер повалив дерева, понад 200 сіл без світла
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 вересня (КАРТА)
Дощі та сильний вітер. В Україні оголошено штормове попередження (КАРТА)
З холодним вітром та дощами. Куди завтра прийде осінь (КАРТА)
Перші заморозки і зливи: прогноз погоди на жовтень
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 21 вересня (КАРТА)
Погода на вихідні в Україні – похолодання і дощі
Погода на сьогодні, 20 вересня (КАРТА)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка