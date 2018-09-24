Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода протягом тижня буде мінливою – спочатку похолодання з дощами, а потім знову сонце і потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 25 вересня, на всій території України очікуються дощі та значне зниження температури.
Навіть на півдні стовпчик термометра покаже не вище +17, на градус нижче у східних областях.
На решті території 11-13 вище нуля.
У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень до 13 градусів тепла.
У середу, 26 вересня, дощі припиняться, визирне сонце, проте денна температура повітря практично не зміниться. А вночі стане прохолодніше на кілька градусів
Майже на всій території України синоптики прогнозують +13, лише на півдні на градус тепліше.
У столиці без опадів, вночі 2-4, вдень 11-13 градусів тепла.
На четвер, 27 вересня, прогнозують невеликі дощі лише на півночі країни, трохи потепліє в усіх регіонах.
На півдні +17, на заході, у центрі та на півночі +16, у східних областях – до +15.
У Києві дощ, вночі 5-7, вдень 14-16 вище нуля.
У п’ятницю, 28 вересня, дощі на півночі не припиняться.
На решті території буде сухо та сонячно.
У південних регіонах потепліє до +21, на заході, у центрі та півночі – до +19, на півночі +18.
У столиці дощ, вночі 7-9, вдень до 18 градусів тепла.
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До речі, синоптики вже сказали, якою буде погода в Україні в жовтні, та коли чекати перших заморозків.