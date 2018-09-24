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Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone Xs

В среднем 136 полных рабочих дней нужно отработать украинцу, чтобы купить новый iPhone Xs на 64 Гб.

К такой цифре пришли аналитики компании Picodi.

Чтобы приобрести новый iPhone Xs в Швейцарии нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, в Норвегии и Дании — чуть более 7 дней.

В топе оказались и Арабские Эмираты: денег, заработанных за 7,6 дня, хватит на смартфон последнего поколения. В США за новый iPhone нужно проработать 8,4 дня.

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В Австрии, Германии, Финляндии и Франции нужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27.

От 32 до 38 дней нужно посвятить работе, чтобы накопить на смартфон в Польше, Словакии, Литве, Латвии и Венгрии.

Дольше, чем в Украине, на iPhone придется работать только на Филиппинах — 156 рабочих дней. Рядом в рейтинге Пакистан и Казахстан — 88 и 86 дней соответственно.

Напомним, цена iPhone Xs в Украине составляет почти 40 тыс. грн.

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