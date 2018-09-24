Скільки днів потрібно працювати, щоб купити iPhone Xs

В середньому 136 повних робочих днів потрібно відпрацювати українцю, щоб купити новий iPhone Xs на 64 Гб.

До такої цифри прийшли аналітики компанії Picodi.

Щоб придбати новий iPhone Xs в Швейцарії потрібно відпрацювати 5,1 дня, в Люксембурзі – неповні 7 днів, в Норвегії та Данії — трохи більше 7 днів.

У топі опинилися і Арабські Емірати: грошей, зароблених за 7,6 дня, вистачить на смартфон останнього покоління. У США за новий iPhone потрібно пропрацювати 8,4 дня.

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В Австрії, Німеччині, Фінляндії та Франції потрібно працювати близько 10,5 днів, в Греції та Португалії — близько 27.

Від 32 до 38 днів потрібно присвятити роботі, щоб накопичити на смартфон в Польщі, Словаччині, Литві, Латвії та Угорщини.

Довше, ніж в Україні, на iPhone доведеться працювати тільки на Філіппінах — 156 робочих днів. Поруч у рейтингу Пакистан і Казахстан — 88 і 86 днів відповідно.

Нагадаємо, ціна iPhone Xs в Україні становить майже 40 тис. грн.