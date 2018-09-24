Сбросят ракеты и бомбы: РФ направила в Крым десятки самолетов и кораблей

Россия отправляет в аннексированный Крым более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Более 50 самолетов, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около десяти кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге соседней России и в аннексированном Крыму.

Об этом в понедельник, 24 сентября заявил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев.

– В совместных учениях примут участие более тысячи военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и противовоздушной обороны) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота, – цитирует Астафьева государственное информационное агентство России ТАСС.

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Учения в аннексированном Крыму продлятся неделю. В частности, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда.

Как сообщалось, Россия перебросила в Крым второй батальон системы противовоздушной обороны С-400 Триумф.