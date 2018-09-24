Скинуть ракети і бомби: РФ направила у Крим десятки літаків і кораблів

Росія відправляє в анексований Крим понад 50 літаків, включаючи надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

Більше 50 літаків, в тому числі надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, та близько десяти кораблів Чорноморського флоту візьмуть участь у навчаннях на півдні сусідньої Росії та в анексованому Криму.

Про це в понеділок 24 вересня заявив начальник прес-служби Південного військового округу Росії Вадим Астафьєв.

– У спільних навчаннях візьмуть участь понад тисячу військовослужбовців об’єднання (4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони) і буде задіяно більше 50 літаків дальньої, оперативно-тактичної, штурмової авіації, в тому числі літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50, надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, а також близько десяти кораблів Чорноморського флоту, – цитує Астафьєва державна інформаційна агенція Росії ТАСС.

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Навчання в анексованиму Криму триватимуть тижден. Зокрема, ескадрильї винищувачів Су-30СМ і бомбардувальників Су-34 застосують ракети і бомби проти умовних цілей в районе полігонів Опук і Чауда.

Як повідомлялося, Росія перекинула до Криму другий батальйон системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф.