Укрзализныця запустит 5 рельсовых автобусов в аэропорт Борисполь

ПАО Укрзализныця подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут курсировать между вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

– На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, собственными силами, в локомотивном депо Гречаны. В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений, – написал он.

Читайте: Когда запустят ж/д ветку в Борисполь – Омелян назвал сроки

Кроме того, по его словам, на Центральном железнодорожном вокзале началась реконструкция платформы 14 пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт.

– Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут уже в этом году, – отметил Кравцов.

Ранее в сети появились фото строительства в Борисполе посадочных платформ для скоростной электрички из Киева.

Фото: скрін відео Євген Кравцов