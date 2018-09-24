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Укрзалізниця запустить 5 рейкових автобусів до аеропорту Бориспіль

ПАТ Укрзалізниця підготувала 5 рейкових автобусів, які курсуватимуть між вокзалом Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль.

Рейковий автобус до аеропорту Бориспіль

Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов.

– Днями привели до ладу 5 автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA. Їх залишилось лише пофарбувати та облаштувати інтер’єр салону. Ремонт робили, як і водиться, власними силами, у локомотивному депо Гречани. У кожному рейковому автобусі планується розмістити до 90 сидінь, – написав він.

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Окрім того, за його словами, на Центральному залізничному вокзалі розпочалася реконструкція платформи 14 колії, з якої відправлятимуться експреси до аеропорту.

– Перший поїзд, як і обіцяли, вийде на маршрут вже цього року, – зазначив Кравцов.

Раніше в мережі з’явилися фото будівництва в Борисполі посадочних платформ для швидкісної електрички з Києва.

Фото: скрін відео Євген Кравцов

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