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В Украине подорожает алкоголь – новые цены

В Украине от 4 до 20% вырастут минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Соответствующее постановление Кабмина №748 вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Повышение цен связано с тем, что введенный в сентябре 2017 размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку увеличились ставки акцизного налога, в частности на коньяк — на 20%, повысилась цена на спирт, произошел рост других составляющих цен.

Согласно документу, подорожает:

  • водка и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6 %
  • виски, ром и джин на 12 %
  • коньяк (бренди) на 6,6-9,5 %
  • вина на 4,5-13,5 %

Так, минимальная оптовая цена на водку может вырасти с 268,67 до 321 грн, а розничная — с 397,76 до 447 грн (за 1 литр 100% спирта).

Таким образом минимальная розничная цена за 0,5 литра 40%-ной водки вырастет с 79,55 гривен до 89,40, или на 12,4%.

Сидр и сброженные напитки подорожают с 28,47 до 29,8 грн за литр. Натуральные вина — с 37 до 42 грн, а крепленые вина и вермуты — с 45 до 49 грн.

Игристое вино будет стоить около 89 грн, вместо 79,19.

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Оптовые цены на виски, ром и джин предлагается поднять с 608 до 682 грн, а розничные — с 799 до 895 грн (за 1 литр 100% спирта).

Оптовые цены на трехзвездочный коньяк поднимут с 386,98 до 412,5 грн за 1 литр 100% спирта, а розничные — с 597,3 до 641,6 грн.

Напомним, в Киеве снова хотят запретить продажу алкоголя ночью.

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