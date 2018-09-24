В Україні здорожчає алкоголь – нові ціни

В Україні від 4 до 20% зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Відповідна постанова Кабміну №748 набуде чинності за 10 днів після опублікування.

Підвищення цін пов’язане з тим, що введений у вересні 2017 розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшилися ставки акцизного податку, зокрема на коньяк – на 20%, підвищилася ціна на спирт, відбулося зростання інших складових цін.

Згідно з документом, здорожчає:

горілка і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%

віскі, ром і джин на 12%

коньяк (бренді) на 6,6-9,5%

вина на 4,5-13,5%

Так, мінімальна оптова ціна на горілку може зрости з 268,67 до 321 грн, а роздрібна – з 397,76 до 447 грн (за 1 літр 100% спирту).

Таким чином мінімальна роздрібна ціна за 0,5 літра 40% горілки зросте з 79,55 гривень до 89,40, або на 12,4%.

Сидр і зброджені напої здорожчають з 28,47 до 29,8 грн за літр. Натуральні вина – з 37 до 42 грн, а кріплені вина і вермути – з 45 до 49 грн.

Ігристе вино коштуватиме близько 89 грн, замість 79,19.

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Оптові ціни на віскі, ром і джин пропонується підняти з 608 до 682 грн, а роздрібні – з 799 до 895 грн (за 1 літр 100% спирту).

Оптові ціни на тризірковий коньяк піднімуть з 386,98 до 412,5 грн за 1 літр 100% спирту, а роздрібні – з 597,3 до 641,6 грн.

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