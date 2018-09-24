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Застройщиков в Украине проверят на предмет уплаты налогов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение фискальных проверок застройщиков на предмет уплаты налогов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на выступление премьера на форуме представителей органов местного самоуправления День диалога с властью в Тернополе.

– Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде”, – говорится в сообщении.

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Гройсман отметил, что в строительной отрасли сейчас просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом платятся налоги.

– Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков – на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине начнут планово проверять туроператоров.

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